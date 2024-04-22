ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34151 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34151 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77084 إصابة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنًا، وإصابة 104 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت المصادر أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.