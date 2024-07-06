بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.. من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟

ولقيت هذه الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج؛ إذ إن إيران قوة إقليمية في الشرق الأوسط، وفي قلب كثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الذي يُشكل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين طهران والغرب، ولا سيما الولايات المتحدة.