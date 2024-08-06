الأمم المتحدة: الأعمال العدائية تستمر في قتل وتشريد الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار العنف، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا.