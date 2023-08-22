مصر تعلن عن كشف بترولي جديد بمنطقة "امتياز جيسوم وطويلة غرب" بخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء عن كشف بترولي جديد في منطقة "امتياز جيسوم" و"طويلة غرب" بخليج السويس.
وأفصحت شركة "كايرون" عن الكشف البترولي الجديد؛ حيث تتولى شركة بتروجلف مصر المشتركة إدارة العمليات في الحقل.
وبتروجلف مصر، هي شركة مشتركة مملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%)، والشركاء كايرون- بيكو وكوفبيك (50%).
ووفق "سكاي نيوز عربية" تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادفت البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.
وتم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر التي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يوميًّا.
ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الذي تم إجراؤه حتى الآن في الحقل؛ فقد بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يوميًّا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميًّا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.
والبئر هي رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، ويمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز، والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.