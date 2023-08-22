مصر تعلن عن كشف بترولي جديد بمنطقة "امتياز جيسوم وطويلة غرب" بخليج السويس

ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الذي تم إجراؤه حتى الآن في الحقل؛ فقد بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يوميًّا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميًّا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.