إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجّين في بنغلاديش

وقال المتحدث فاروق حسين: "إن 150 شرطيًّا على الأقلّ نُقِلوا إلى المستشفى وتلقّى 150 آخرون العناية الأولية"، مشيرًا إلى أن قوات حفظ النظام تواجهت مع مئات آلاف المتظاهرين في صدامات أوقعت قتلى.