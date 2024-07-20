إصابة 300 شرطي بجروح في المواجهات مع المحتجّين في بنغلاديش

أصيب ما لا يقلّ عن 300 شرطي بجروح خلال المواجهات التي وقعت أمس الجمعة مع متظاهرين في عدّة مواقع من العاصمة البنغلاديشية "دكا"؛ حسبما أفاد متحدث باسم شرطة دكا صباح اليوم.
وقال المتحدث فاروق حسين: "إن 150 شرطيًّا على الأقلّ نُقِلوا إلى المستشفى وتلقّى 150 آخرون العناية الأولية"، مشيرًا إلى أن قوات حفظ النظام تواجهت مع مئات آلاف المتظاهرين في صدامات أوقعت قتلى.
وانتشر الجيش بكثافة اليوم في مدن بنغلاديش، بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات، فيما دخل حظرُ تجول فرضته الحكومة حيزَ التنفيذ منتصف الليلة الماضية.
وذكر الملحق الصحافي لمكتب رئيسة الوزراء "نعيم الإسلام" لوسائل إعلام أجنبية؛ أنّ الحكومة قرّرت فرض حظر تجوّل ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية؛ حيث كانت شوارع العاصمة شبه خالية عند الفجر، وسيّر الجيش دوريات من الجنود والآليات المدرعة في العاصمة الشاسعة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.