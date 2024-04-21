"الصحة" الفلسطينية: 600 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة دون خدمات صحية

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 600 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة دون خدمات صحية منذ أشهر عدة بعد تدمير الاحتلال المستشفيات والمراكز الصحية في تلك المناطق، مما عرّض حياة السكان في تلك المناطق لخطر الموت بالأمراض المعدية وسوء التغذية، خاصة أن الاحتلال يمنع تدفق المواد الغذائية والأدوية لتلك المناطق، لافتة النظر إلى انهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع، التي تعمّد الاحتلال تدميرها في منطقتَي غزة وشمال غزة، مطالبة بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعدّدة التخصّصات لتلك المناطق، التي هي بحاجة إلى مستشفيات ميدانية