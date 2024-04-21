"الصحة" الفلسطينية: 600 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة دون خدمات صحية

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 600 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة دون خدمات صحية منذ أشهر عدة بعد تدمير الاحتلال المستشفيات والمراكز الصحية في تلك المناطق، مما عرّض حياة السكان في تلك المناطق لخطر الموت بالأمراض المعدية وسوء التغذية، خاصة أن الاحتلال يمنع تدفق المواد الغذائية والأدوية لتلك المناطق، لافتة النظر إلى انهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع، التي تعمّد الاحتلال تدميرها في منطقتَي غزة وشمال غزة، مطالبة بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعدّدة التخصّصات لتلك المناطق، التي هي بحاجة إلى مستشفيات ميدانية
جراحية بسعة 200 سرير تضم غرف عمليات وعناية مركّزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تعمُّد الاحتلال ارتكاب مجازر وحشية وعمليات قتل مباشرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.
من جانبها، حذّرت مستشفيات القطاع من خطورة الوضع الصحي لمرضى السرطان البالغ عددهم نحو عشرة آلاف مريض، في ظل عدم تلقيهم الجرعات العلاجية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة عدم توافر العلاج، وتدمير الاحتلال للمرافق الصحية في القطاع، ومنها مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.