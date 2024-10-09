مَنْ هو الإسرائيلي الذي اعتُقل بالضاحية الجنوبية في بيروت؟ ولماذا أثار سلوكه شكوك السلطات اللبنانية؟

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يصف معارف تارتاكوفسكي الرجل بأنه "شخصية غريبة". وقد لاحظ أحدهم تحولاته المتكررة في مواقفه السياسية، ووصفه بأنه شخص قد يكون يمينيًّا متطرفًا في يوم ما، ويساريًّا متطرفًا في اليوم التالي؛ ما يترك الآخرين في حيرة من أمرهم في كثير من الأحيان.