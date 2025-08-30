وسم "ترامب ميت" يتصدر منصات التواصل وسط غياب الرئيس الأمريكي عن الإعلام

وتزايدت التكهنات مع غياب ترامب عن الظهور العلني لليوم الثالث على التوالي، في حين قال نائبه جي دي فانس: "أنا واثق جداً من أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وسيكمل ما تبقى من ولايته"، في محاولة لطمأنة الرأي العام.