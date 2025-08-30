وسم "ترامب ميت" يتصدر منصات التواصل وسط غياب الرئيس الأمريكي عن الإعلام

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بإشاعة وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تصدّر وسم "ترامب-ميت" على منصة "إكس"، وسط غياب ملحوظ للرئيس عن الإعلام، وحديث نائبه جي دي فانس عن استعداده لتولي مهام الرئاسة عند الضرورة.
وذكرت مواقع إعلامية، من بينها روسيا اليوم، أن انتشار الوسم تزامن مع عطل مفاجئ في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، حيث ظهر على الشاشة تنويه مقتضب نصه: "ترقبونا – سنعود مباشرة قريباً".
وأعاد مشاركون نشر صور قديمة لترامب بدت فيها بقع غريبة على يده، مقارنين إياها ببقع مشابهة ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبيل وفاتها، ما أثار المزيد من الشكوك.
كما لُوحظ ارتفاع غير مسبوق في الطلب على وجبات البيتزا قرب البيت الأبيض بنسبة 476%، زُعم أنه قد يكون مؤشراً على حالة طوارئ داخلية.
وتزايدت التكهنات مع غياب ترامب عن الظهور العلني لليوم الثالث على التوالي، في حين قال نائبه جي دي فانس: "أنا واثق جداً من أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة وسيكمل ما تبقى من ولايته"، في محاولة لطمأنة الرأي العام.
وباتت حقيقة الوضع الراهن للرئيس الأمريكي غامضة، في انتظار بيان رسمي أو ظهور علني يضع حداً للشائعات.