لفائدة المدنيين بمن فيهم المحتجزون.. قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

وحسب موقع سكاي نيوز عربية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس إنه "تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذًا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون".