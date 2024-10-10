كييف وسيول تؤكدان وموسكو تنفي.. هل أرسلت كوريا الشمالية جنوداً للحرب مع روسيا في أوكرانيا؟

وأخبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، النواب في سيول هذا الأسبوع أنه "من المرجح للغاية أن يكون ضباط كوريا الشمالية قد تم نشرهم للقتال جنباً إلى جنب مع الروس، وقُتل عدد منهم في الهجوم"، على الرغم من أنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.