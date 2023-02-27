مقتل شرطي في إطلاق نار بالنمسا.. وتحقيقات في المُلابسات

قُتل عنصر شرطة نمساوي في إطلاق نار على مركز للشرطة بمقاطعة ستيريا جنوب شرقي النمسا.
وقالت صحيفة "كرونه" النمساوية الأوسع انتشارًا: "وقعت مأساة لا تُصَدق صباح الاثنين في ستيريا.. وبحسب المعلومات الأولى، فقد أطلق مجهول رصاصة على مركز شرطة تريبين (منطقة ليزين)".
وأضافت الصحيفة: "أكدت الشرطة منذ ذلك الحين مقتل شخص واحد".
وتابعت تحت عنوان "إطلاق نار على مركز للشرطة ومقتل عنصر شرطة": "ما حدث بالضبط هناك في ساعات الصباح في قسم الشرطة لا يزال غير واضح".
وأشارت إلى أنه تجري حاليًا عملية واسعة النطاق في تريبين؛ حيث تم تطويق مسرح الجريمة.
ولم يتضح حتى الآن كيفية وسبب إطلاق النار؛ فيما بدأ مكتب الشرطة الجنائية النمساوي التحقيق في الواقعة على الفور.