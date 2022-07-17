وزير الرياضة المصري يؤكد عمق العلاقات بين المملكة ومصر في مختلف المجالات

وشدد صبحي خلال لقائه اليوم مع لاعبي منتخبي المملكة ومصر للكرة الطائرة، والجهازين الفنيين للمنتخبين، على هامش اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بالمركز الأولمبي، على حرص الجانبين على تبادل الخبرات، وإقامة المباريات الودية بينهما في مختلف الألعاب الرياضية استعدادًا للمنافسات المقبلة.