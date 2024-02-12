مدعي عام "الجنائية الدولية" يُعرب عن قلقه الشديد من الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح

وأضاف: "إن المحكمة تحقق بجد في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة، وكما أكدت مرارًا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، ليس لهم أن يشتكوا لاحقًا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه".