مدعي عام "الجنائية الدولية" يُعرب عن قلقه الشديد من الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح

أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الاثنين)، عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدًا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.
وقال "خان" في بيان نشره على منصة "إكس": "أشعر بقلق شديد إزاء المعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح".
وأضاف: "إن المحكمة تحقق بجد في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة، وكما أكدت مرارًا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، ليس لهم أن يشتكوا لاحقًا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه".