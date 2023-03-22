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الأمر لم ينتهِ بعد.. الثلاثاء مَرّ بسلام على نيويورك و"ترامب" ما زال طليقًا

على خلفية توقعات اعتقاله في سابقة كونه أول رئيس أمريكي سابق يَجري اتهامه جنائيًّا