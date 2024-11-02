لبنان.. قصف إسرائيلي على "صور" و"بنت جبيل" يسفر عن 17 قتيلًا و54 جريحًا

أعلن رئيس الإدارة الطبية في "قضاء صور" في وزارة الصحةً اللبنانية، وسام غزال، أن الحصيلة النهائية للاعتداءات الاسرائيلية ليوم الجمعة بلغت 17 قتيلًا و54 جريحًا.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد استمرت الغارات والقصف الإسرائيلي ليلًا وحتى ساعات الفجر الأولى على قرى القطاعين الغربي والأوسط في "قضاء صور" و"قضاء بنت جبيل"، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية في القرى والمدن الجنوبية.
وقالت الوكالة: "أدت الغارات على صور إلى سقوط 9 قتلى و12 جريحًا مخلّفة أضرارًا كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف".
وأضافت: الغارات على "جويا" أدت إلى سقوط 4 قتلى وتضرر عدد من المنازل، كما أدت غارة "المجادل" إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل والغارة على "المعلية" إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل.
وأردفت الوكالة الوطنية للإعلام: استمر العدو بشن الغارات مترافقة مع قصف مدفعي على قرى صور وبنت جبيل، كما أقدم على تفجير عدد من منازل القرى التي تقع بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأشارت إلى أن "مدينة صور تشهد منذ ليل الجمعة هدوءًا حذرًا وترقبًا تخرقه الطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء المدينة".