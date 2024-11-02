لبنان.. قصف إسرائيلي على "صور" و"بنت جبيل" يسفر عن 17 قتيلًا و54 جريحًا

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد استمرت الغارات والقصف الإسرائيلي ليلًا وحتى ساعات الفجر الأولى على قرى القطاعين الغربي والأوسط في "قضاء صور" و"قضاء بنت جبيل"، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية في القرى والمدن الجنوبية.