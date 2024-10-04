رعب في طهران.. ترقُّب لضربة انتقامية إسرائيلية "لا يريدها الإيرانيون"

يقول طبيب إيراني (50 عامًا) للصحيفة الأمريكية: "معظمنا غير راضٍ عن تدخُّل الجمهورية الإسلامية في المنطقة ووكلائها المزعومين. لا يريد الناس إنفاق مواردهم الوطنية في الخارج". مضيفًا: "إن الشعور الأكثر إلحاحًا هذه الأيام، سواء بالنسبة لي أو لغالبية الأصدقاء والأشخاص الذين أعرفهم، هو الخوف والقلق من الحرب".