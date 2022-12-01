الاتحاد الأوروبي يحدد سقف النفط الروسي عند 60 دولاراً

نقلت "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي، أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت، اليوم (الخميس)، على تحديد سعر 60 دولاراً كسقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، مع آلية لتعديل السعر بهدف إبقاء السقف تحت سعر السوق بخمسة في المئة.