الاتحاد الأوروبي يحدد سقف النفط الروسي عند 60 دولاراً

نقلت "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي، أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت، اليوم (الخميس)، على تحديد سعر 60 دولاراً كسقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، مع آلية لتعديل السعر بهدف إبقاء السقف تحت سعر السوق بخمسة في المئة.
وبيّن أن الاتفاق سيحتاج إلى موافقة خطية من كل حكومات الاتحاد بحلول غدٍ.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بولندا أصرت على ضرورة خفض سقف سعر النفط الروسي، بهدف الحد مما تصفه بـ"قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا".
وهذا السعر أكثر انخفاضاً من السعر المقترح الأولي، الذي كان يقف عند 65 إلى 70 دولاراً، والذي رفضته بولندا.