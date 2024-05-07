تحدث عن "واجب مقدس".. "بوتين" يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة

أدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الكرملين، اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال بوتين: "أقسم (...) بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال"، مؤكداً أن قيادة روسيا "واجب مقدس".
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قد يعلن في وقتٍ لاحقٍ من الثلاثاء، مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة.
وبموجب الدستور، يجب أن تستقيل الحكومة في بداية الولاية الرئاسية الجديدة، مما يتيح للرئيس أن يقدّم للبرلمان مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء.
ومن المحتمل أن يقرّر بوتين إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين للمنصب.