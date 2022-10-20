محتال كأس العالم.. أكثر من ٥٠ مشجعًا مكسيكيًّا يقعون ضحايا التذاكر المزيفة

وقع أكثر من ٥٠ مشجعًا مكسيكيًّا ضحايا لمحتال باعهم تذاكر مزيفة لمباريات كأس العالم ٢٠٢٢، من بينها تذاكر لقاء المنتخب المكسيكي ونظيره السعودي.
وأوضح تقرير صحيفة "ريفري" الرياضية، أن الضحايا اشتروا تذاكر مباريات المكسيك أمام السعودية وبولندا والأرجنتين، قبل أن يكتشفوا أن التذاكر مزيفة ويتقدموا بشكوى لدى الجهات الأمنية.
وأشار المشجعون إلى أنهم تواصلوا مع المحتال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر لهم وثائق رسمية وتذاكر صحيحة، وأقنعهم بأنه حصل عليها من جهات رسمية ويقوم ببيعها في السوق السوداء.
وكشف الضحايا أنه في المكسيك تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شبكة تحت مسمى "مكسيكيون في مونديال قطر ٢٠٢٢"، وأخرى تحت مسمى "كورازون أزتيكا" ويقومون بالحصول على الأموال من المشجعين والاختفاء بعد ذلك.