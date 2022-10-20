محتال كأس العالم.. أكثر من ٥٠ مشجعًا مكسيكيًّا يقعون ضحايا التذاكر المزيفة

وأشار المشجعون إلى أنهم تواصلوا مع المحتال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر لهم وثائق رسمية وتذاكر صحيحة، وأقنعهم بأنه حصل عليها من جهات رسمية ويقوم ببيعها في السوق السوداء.