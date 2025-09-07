"إحداها امتدت ميلين".. مظاهرات حاشدة تهز واشنطن رفضًا لنشر "ترامب" قوات عسكرية بها

وجون لي، فنانة طباعة من واشنطن، شاركت حاملة لافتة "دي سي حرة" صنعتها يدويًا، معبرة عن حزنها العميق إزاء تأثير التدخل على مدينتها، وقالت: "هذا موطني، لم أتخيل يومًا أن أعيش ما شاهدته في الأفلام الوثائقية، علينا أن نقاوم"، وتعكس كلماتها شعورًا متزايدًا بالإحباط بين السكان، الذين يرون في التدخل تهديدًا لحرياتهم.