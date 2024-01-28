ترامب يدين "هجوم الأردن": العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة!

وأكد بيان الرئيس الأمريكي السابق أن العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة: "إن هذا اليوم الرهيب هو دليل آخر على أننا بحاجة إلى عودة فورية إلى السلام من خلال القوة؛ حتى لا يكون هناك المزيد من الفوضى، ولا مزيد من الدمار، ولا مزيد من الخسائر في الأرواح الأمريكية الثمينة".