بعد مغادرة وفدها القاهرة.."حماس" تؤكد تمسكها بالموافقة على هدنة غزة

أكدت حركة حماس، اليوم (الخميس)، على التزامها وتمسكها بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء بشأن وقف إطلاق نار بقطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق، في منشور عبر "تلغرام": "وفدنا غادر القاهرة قبل قليل متجهًا للدوحة ونؤكد التزامنا وتمسكنا بموقفنا بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء".
وأضاف "الرشق": "إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة".
وكان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قد أبلغ قطر ومصر، الاثنين الماضي، موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.