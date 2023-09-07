"سرقة".. موسكو تعلق على نية واشنطن إرسال أموال روسية مجمدة للقوات الأوكرانية

وأضاف ريابكوف، ردًّا على سؤال من الصحفيين حول مبادرة بهذا الخصوص أعلنها مؤخرًا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "هذه سرقة وممارسة الاستيلاء على ممتلكات الآخرين من قِبَل دولة جعلت حرمة الملكية الخاصة أساس تطورها وعملها، وهو تصرف يثير الرفض وعدم القبول العميق".