وسط تصاعد التوتر مع الجارة الشمالية.. استقالة رئيس مخابرات كوريا الجنوبية

قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.
وذكرت "يونهاب" أن الرئيس يون سوك يول، قبل استقالة كيم كيو-هيون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية.
وبينت الوكالة أن اثنين آخرين من كبار مسؤولي الجهاز استقالاً أيضاً، دون تقديم تفاصيل.
وعُين "كيم" وهو دبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي، في مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.