وسط تصاعد التوتر مع الجارة الشمالية.. استقالة رئيس مخابرات كوريا الجنوبية

قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.