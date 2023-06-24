البرلمان العربي يستنكر قيام مستوطنين بتمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف

استنكر البرلمان العربي بشدة، قيام عدد من المستوطنين الإسرائيليين، بتدنيس المساجد وتمزيق نسخ من المصحف الشريف وإحراقها في جنوب نابلس بفلسطين، وكذلك الاعتداء على الفلسطينيين في عدة قرى بالضفة الغربية، وسرقة ممتلكاتهم وإحراقها؛ مشددًا على أنه عملٌ مُدَان ومرفوض وينتهك كل القيم الإنسانية وينشر الكراهية.
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، رفضه التام لمثل هذه الأفعال الهمجية المشينة، التي تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة.
ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لصمته على مثل هذه الجرائم، ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته؛ محذرًا من استمرار هذا النهج العنصري في الاعتداء على المقدسات، ومنبهًا إلى أنه سيفجّر ثورة غضب عارمة في وجه الاحتلال الذي يعمل بوتيرة متصاعدة بهدف القضاء على كل سبل إحياء عملية السلام وحل الدولتين.