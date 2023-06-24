البرلمان العربي يستنكر قيام مستوطنين بتمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف

ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لصمته على مثل هذه الجرائم، ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته؛ محذرًا من استمرار هذا النهج العنصري في الاعتداء على المقدسات، ومنبهًا إلى أنه سيفجّر ثورة غضب عارمة في وجه الاحتلال الذي يعمل بوتيرة متصاعدة بهدف القضاء على كل سبل إحياء عملية السلام وحل الدولتين.