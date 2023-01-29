"صندوق النقد" قادم.. باكستان ترفع أسعار الوقود عقب تهاوي قيمة العملة

وعبّر وزير المالية إسحاق دار؛ في مؤتمر صحفي الأحد، عن أمله في أن يبدّد الإعلان التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الأسعار بصورة أكبر أو نفاد إمدادات البنزين، وقال إن الزيادة جاءت بناءً على توصية من سلطات النفط والغاز بسبب ارتفاع تكلفة شراء الطاقة في السوق العالمية.