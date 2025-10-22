فلسطين ترفض قرار الكنيست بضم الضفة والقدس وتؤكد بطلان "فرض السيادة" الإسرائيلية

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكّل وحدة جغرافية لا تتجزأ، ولا سيادة للكيان الإسرائيلي المحتل عليها، مشددة على أن السيادة الكاملة تعود للشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحقوق التاريخية والقانونية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.