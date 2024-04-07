حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.. مجلس الأمن يجتمع غدًا

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا، اجتماعًا حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة، بعد تلقّي رئيسة المجلس خطابًا من الأمين العام بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين.