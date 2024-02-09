بعد إعدام الطفل معاذ.. "الخارجية الفلسطينية": جيش الاحتلال يسرق حياة الفلسطيني وممتلكاته

ولفتت الانتباه في بيان، صدر عنها مساء اليوم، إلى إعدام الاحتلال الطفل معاذ بني شمسة (17 عامًا) في بلدة بيتا جنوب نابلس، وكذلك جرائم الإعدامات التي ترتكبها قوات الاحتلال للمعتقلين في قطاع غزة، والسرقات التي يقوم بها جنود الاحتلال لمنازل المواطنين في قطاع غزة، ونهب كل شيء فيها، واللجوء إلى إحراقها وتدميرها دون أي سبب، في عقلية انتقامية فاشية، قَلَّ نظيرها، تسمح لنفسها باستباحة ومصادرة حياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته دون أي اعتبار لأية أخلاق أو مبادئ أو قوانين دولية.