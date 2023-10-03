ليبيا.. النائب العام: لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق بكارثة درنة

أكد النائب العام الليبي الصديق الصور أن التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، وأنه لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق.
وخلال مؤتمر صحفي حول مستجدات التحقيق، قال "الصور": "لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق في كارثة درنة، والقضاء الليبي قادر على إجراء التحقيقات، وجميع الظروف مهيأة للعمل".
وشدد على أن "التحقيقات في كارثة درنة تسير بشكل جيد، والقضاء الليبي لديه القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم، ولم نقف أمام أي عقبة"، مؤكدًا "إننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة، والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة".
وأكد أن "قضية درنة لن تسقط بالتقادم، وستُظهر التحقيقات الحقيقة كاملة".
يُذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عددًا من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج.