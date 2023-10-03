ليبيا.. النائب العام: لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق بكارثة درنة

وشدد على أن "التحقيقات في كارثة درنة تسير بشكل جيد، والقضاء الليبي لديه القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم، ولم نقف أمام أي عقبة"، مؤكدًا "إننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة، والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة".