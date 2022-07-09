لا ضغينة سياسية.. قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق يكشف دوافع جريمته

وكان ياماغامي العاطل عن العمل الآن، يعمل في مصنع بمنطقة كانساي منذ حوالي خريف عام 2020، لكنه استقال في مايو من هذا العام؛ وفقا لما ذكره موظف بوكالة التوظيف.