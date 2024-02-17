روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، يوم السبت، "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزًا للمعارك منذ أشهر.
وحسب موقع سكاي نيوز عربية؛ قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويجو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعًا دفاعيًا قويًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بـ"الانتصار المهم" المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "استمع فلاديمير بوتين في الكرملين إلى تقرير وزير الدفاع سيرجي شويجو عن السيطرة على أفدييفكا. هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".
وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الانسحاب من أفدييفكا "قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".
وأضاف "لتجنّب أن نكون محاصرين، قررنا الانسحاب على خطوط أخرى. هذا لا يعني أن الناس تراجعوا بضعة كيلومترات وأن روسيا استولت على شيء ما، هي لم تستولِ على شيء".