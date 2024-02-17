روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا

وأضاف "لتجنّب أن نكون محاصرين، قررنا الانسحاب على خطوط أخرى. هذا لا يعني أن الناس تراجعوا بضعة كيلومترات وأن روسيا استولت على شيء ما، هي لم تستولِ على شيء".