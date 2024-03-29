غضبٌ عارمٌ يجتاح العراق بعد رفع أسعار الوقود

وفي بيانٍ للحكومة العراقية، قرّر مجلس الوزراء في جلسة، الثلاثاء، رفع سعر البنزين المحسّن بنسبة (95 أوكتان) من 650 ديناراً إلى 850 ديناراً للتر الواحد بما يعادل، 65 سنتاً أمريكياً، كذلك البنزين الممتاز (98 أوكتان) من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً، نحو 95 سنتاً أميركياً، ابتداءً من مطلع شهر مايو المقبل.