كوريا الشمالية تطلق صاروخًا قصير المدى باتجاه البحر.. وجارتها تعزز المراقبة

يشار إلى أن الإطلاق جاء بعد أن حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء الماضي، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ "إجراء سريع وساحق" ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؛ حيث يوسّع الحلفاء تدريباتهم العسكرية للتعامل مع "التهديدات النووية" الكورية الشمالية.