كوريا الشمالية تطلق صاروخًا قصير المدى باتجاه البحر.. وجارتها تعزز المراقبة

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا قصير المدى SRBM باتجاه البحر الأصفر.
ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان: إن الصاروخ أطلق قرابة الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، من محيط نامبو الساحلية الغربية في كوريا الشمالية.
وأضاف جيش كوريا الجنوبية: "نحافظ على وضع الاستعداد الكامل، وتعزيز المراقبة بالتزامن مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".
ولم يُصْدِر جيش الجنوب على الفور تقييمًا لمدى تحليق الصاروخ البالستي قصير المدى.
يشار إلى أن الإطلاق جاء بعد أن حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء الماضي، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ "إجراء سريع وساحق" ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؛ حيث يوسّع الحلفاء تدريباتهم العسكرية للتعامل مع "التهديدات النووية" الكورية الشمالية.