حرب المستشفيات مستمرة.. استغاثات بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لـ"كمال عدوان"

وقال في بيان إن المستشفى محاصر بالقوات والدبابات الإسرائيلية، وتم الإبلاغ عن قتال مع الفصائل الفلسطينية في محيطه لمدة 3 أيام متتالية، موضحاً أنه يتواجد في المستشفى حالياً 65 مريضاً، بينهم 12 طفلاً في وحدة العناية المركزة و6 أطفال حديثي الولادة في الحاضنات.