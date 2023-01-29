ماذا حدث في أصفهان؟.. الغموض يتواصل و"الدفاع الإيرانية": تصدّينا لهجوم

فيما يتواصل الغموض حول حقيقة ما حدث في أصفهان، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانيّة أن دفاعاتها تصدّت لهجومٍ بطائرات مسيّرة على منشآت عسكريّة في محافظة أصفهان بوسط إيران.
ووفق "بي بي سي" أشار بيان لوزارة الدفاع، إلى أنّ "الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيّرات، بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا".
وقالت الوزارة إن الهجوم "لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع" العسكري.
وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري؛ في تصريح متلفز، أنّ الهجوم "لم يُسفر عن إصابات"، مضيفًا أنّ تحقيقًا فُتح لتحديد أسبابه.
ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.
وفي وقتٍ سابقٍ نقلت "سكاي نيوز عربية "، ما أشارت إليه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عبر موقعها الإلكتروني، حول سماع دوي انفجار قوي بمصنع عسكري في أصفهان.
وقالت الهيئة: "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقاً لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان، فإنه لم تقع أي إصابات".
وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار، في وقتٍ لاحقٍ للتلفزيون الرسمي: "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسبّبت في هذا الانفجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً".
ووقع عددٌ من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.