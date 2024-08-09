تراشق لفظي بين سياسي تركي ووزير إسرائيلي.. اللغة العربية كانت حاضرة

مضيفاً: إذا كان ممثلو السفارة يرغبون في الحداد، فعليهم أن يذهبوا إلى تركيا ويحزنون إلى جانب سيدهم أردوغان، الذي يحتضن منظمة حماس الإرهابية ويدعم أعمال القتل والإرهاب التي تقوم بها".