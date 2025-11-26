فلسطين: استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطينية خلال عامين جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن أكثر من 33 ألف فلسطينية، من نساء وأطفال، استشهدن خلال العامين الماضيين بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة".
وأكدت الوزارة أن الفلسطينيات يتعرضن للإبادة الجماعية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين وسياسات التجويع والترهيب.
وأوضحت أن الاحتلال يستهدف البنية الصحية النسائية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات المتخصصة في الصحة الإنجابية والنفسية، مما يحرم آلاف النساء من الرعاية الأساسية.
وأشارت إلى استخدام الاحتلال لتقنيات مراقبة متقدمة وبرامج تجسس إلكترونية في عمليات الاستهداف، في إطار العنف الرقمي والجسدي ضد النساء الفلسطينيات.