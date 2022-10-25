الحكومة اليمنية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم الثلاثاء دول الإقليم والعالم إلى دعم قرارات الحكومة الشرعية بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، وإصدار قرارات بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.
وأوضح "الإرياني" في لقاء مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى دولة ألمانيا الاتحادية أن قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية جاء على خلفية استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، التي كان آخرها استهداف ميناءَي الضبة ورضوم بالطائرات المُسيَّرة.
وأضاف بأن ميليشيا الحوثي بهذا الهجوم الإرهابي أثبتت أنها منظمة إرهابية، تُدار من إيران، ولا تكترث بمصالح اليمن واليمنيين، ولا يمكن أن تكون شريكة في بناء السلام الشامل والعادل والمستدام، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ولفت الوزير اليمني إلى أن المشروع الحوثي في اليمن مشروع إيراني، ويستهدف الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي. وهذا المشروع الخبيث لن يفشل إلا بمواجهة الجميع له.