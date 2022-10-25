الحكومة اليمنية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

وأضاف بأن ميليشيا الحوثي بهذا الهجوم الإرهابي أثبتت أنها منظمة إرهابية، تُدار من إيران، ولا تكترث بمصالح اليمن واليمنيين، ولا يمكن أن تكون شريكة في بناء السلام الشامل والعادل والمستدام، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".