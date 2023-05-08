الصين تدعو إلى علاقات مستقرة مع أميركا

قال وزير خارجية الصين تشين جانج، اليوم (الاثنين): "إن تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأميركية بات ضرورة؛ بعد أن أدت بسلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة إلى تدهور في العلاقات".
واعتبر "جانح" خلال اجتماع في بكين مع السفير الأميركي نيكولاس بيرنز، أن "الولايات المتحدة يجب أن تصحح طريقة تعاملها مع قضية تايوان، وأن تمتنع عن تجريد مبدأ الصين الواحدة من مضمونه"، وفقاً لـ"رويترز".
وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، لتصل إلى أدنى مستوياتها العام الماضي، عندما قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي بزيارة رسمية إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، ما أثار غضب الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.