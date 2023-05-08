الصين تدعو إلى علاقات مستقرة مع أميركا

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، لتصل إلى أدنى مستوياتها العام الماضي، عندما قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي بزيارة رسمية إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، ما أثار غضب الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.