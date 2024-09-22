معدلات المشاهدة تقارب 80 مليوناً.. هل يخوض "ترامب" المناظرة الأخيرة أم يتركها لنائبه؟

وفي تجمع حاشد بعد ظهر أمس، زعم "ترامب" أن يوم 23 أكتوبر توقيت متأخر جدًا لأن التصويت قد بدأ بالفعل، ولكن كما لاحظ العالم السياسي لاري ساباتو، مدير مركز السياسة في جامعة فيرجينيا، في برنامج "إكس"، فإن الأشخاص الذين يصوتون قبل أسابيع من موعد الانتخابات هم في الأساس ناخبون لم يكونوا على الأرجح غير متحركين، وأن المناظرة في وقت قريب من يوم الانتخابات يمكن أن تؤثر على النسبة الصغيرة من المترددين، بالإضافة إلى تحفيز أو إلغاء تحفيز الكثيرين من كلا الجانبين.