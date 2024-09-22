معدلات المشاهدة تقارب 80 مليوناً.. هل يخوض "ترامب" المناظرة الأخيرة أم يتركها لنائبه؟

هل يريد دونالد ترامب حقًا أن تكون الكلمة الأخيرة في مناظرة هذا الخريف لنائبه في الترشح، جي دي فانس، في المناظرة النهائية؟ أم أن "ترامب" يريد هذه الفرصة لنفسه؟ هذا هو أحد الأسئلة المطروحة الآن بعد أن وافقت نائبة الرئيس كامالا هاريس أمس على مناظرة ثانية مع "ترامب" تستضيفها شبكة "سي إن إن" الشهر المقبل.
المناظرة الوحيدة المتبقية المتفق عليها في موسم الانتخابات الرئاسية هذا، هي المناظرة الوحيدة المتفق عليها في الأول من أكتوبر بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، "فانس" وتيم والز.
وتستضيف شبكة "سي بي إس" مناظرة نائب الرئيس وتسمح للشبكات الأخرى ببث المناظرة بالمناظرة، تماماً كما فعلت شبكة "سي إن إن" في يونيو وشبكة "إيه بي سي" في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المؤكد أن التناقضات بين "فالز" (60 عاماً) و"فانس" (40 عاماً) ستكون رائعة، ولكن تاريخياً لم تكن مناظرة نائب الرئيس هي الأخيرة في أي دورة انتخابية، حيث عادةً ما تكون المناظرة بين المرشحين على رأس القائمة.
وبالطبع، كانت الدورة الانتخابية لهذا العام غير عادية لأسباب عديدة، بما في ذلك المناظرة الأولى للانتخابات العامة بين الرئيس جو بايدن و"ترامب"، والصعود المتأخر لـ"هاريس" كمرشح، ولكن من المؤكد أنه سيبدو من غير المعتاد أن يدير "فالز" و"فانس" المناظرة الأخيرة في الدورة، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
وتنافست شبكات تلفزيونية متعددة على عقد مناظرات رئاسية إضافية هذا الخريف. وأشارت حملة "هاريس" إلى أنها ستكون مهتمة، ولكن فقط بعد مناظرة نائب الرئيس، وقد عرضت شبكة "سي إن إن" استضافة "هاريس" و"ترامب" في 23 أكتوبر في أتلانتا، موقع مناظرة "بايدن" و"ترامب" في يونيو، وذكر "ترامب" أنه فاز في تلك المناظرة، وانسحب "بايدن" من السباق بعد ثلاثة أسابيع، لذا فإن العودة إلى أستديو أتلانتا قد تكون مغرية بالنسبة له.
وبعد ظهر أمس، وافقت "هاريس" علنًا على المشاركة في 23 أكتوبر، وشجعت "ترامب" على الانضمام إليها، وقالت رئيسة حملة "هاريس" الانتخابية جين أومالي ديلون في بيان لها: "إن ترامب لن يجد مشكلة في الموافقة بما أنها نفس صيغة وإعداد المناظرة التي حضرها على شبكة سي إن إن، والتي أعلن أنه فاز بها في يونيو، عندما أشاد بمديري المناظرة وقواعدها وتقييماتها".
كما حرصت شبكة "إن بي سي"، وهي أكبر شبكة بث لم تعقد مناظرة هذا العام، على استضافة "هاريس" و"ترامب"، وربما يكون مساعدو "هاريس" قد حسبوا أن "ترامب" سيكون أكثر ميلاً للموافقة على استضافة شبكة "سي إن إن"، لكن سرعان ما ردت حملة ترامب أمس بتكرار إعلان الجمهوري بأنه لن تكون هناك مناظرة أخرى، مشيرة إلى منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي الذي جاء فيه: ”لن تكون هناك مناظرة ثالثة “.
وفي تجمع حاشد بعد ظهر أمس، زعم "ترامب" أن يوم 23 أكتوبر توقيت متأخر جدًا لأن التصويت قد بدأ بالفعل، ولكن كما لاحظ العالم السياسي لاري ساباتو، مدير مركز السياسة في جامعة فيرجينيا، في برنامج "إكس"، فإن الأشخاص الذين يصوتون قبل أسابيع من موعد الانتخابات هم في الأساس ناخبون لم يكونوا على الأرجح غير متحركين، وأن المناظرة في وقت قريب من يوم الانتخابات يمكن أن تؤثر على النسبة الصغيرة من المترددين، بالإضافة إلى تحفيز أو إلغاء تحفيز الكثيرين من كلا الجانبين.
وعُقدت المناظرة الرئاسية الأخيرة للدورة الانتخابية لعام 2020 في 22 أكتوبر، ومع ذلك، فإن "ترامب" يهتم بشدة بمعدلات المشاهدة التلفزيونية، لذلك على المرء أن يتساءل عما إذا كان سيفوت فرصة الوصول إلى 60 إلى 80 مليون مشاهد مرة أخرى قبل يوم الانتخابات.
وأول مناظرتين رئاسيتين هذا العام كانتا ذات قيمة لا جدال فيها بالنسبة لعشرات الملايين من الناخبين الذين تابعوا المناظرة، وذكرت شبكة "سي إن إن" في بيان لها أمس، أن الأمريكيين سيستفيدون من مناظرة أخرى، لأن الجمهور سيستمع إلى المزيد من هؤلاء المرشحين أثناء اتخاذ قرارهم النهائي.