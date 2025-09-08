"محمود عباس": لا حكم لـ"حماس" بعد الحرب.. ونريد دولة فلسطينية بلا سلاح

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أن حركة حماس لن يكون لها أي دور في الحكم بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن "الحركة ستُسلّم سلاحها للسلطة الفلسطينية"، لأن "نحن نريد دولة غير مسلحة"، بحسب تعبيره.



جاءت تصريحات "عباس" خلال لقائه مع وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر في العاصمة لندن، حيث استعرض أولويات المرحلة الراهنة، وعلى رأسها: وقف دائم لإطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، الإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، تمهيدًا لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وشدّد على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الفلسطينية ستتولى كامل مسؤولياتها فيها بدعم عربي ودولي، مشيرًا إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.



وأوضح عباس أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات "يجب أن يلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والقوة الأمنية الشرعية الواحدة".



كما أعرب عن تقديره لموقف الحكومة البريطانية، ولا سيما نيتها الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك هذا الشهر، واصفًا ذلك بأنه "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي وفتح أفق جديد لتحقيق السلام".



وختم الرئيس الفلسطيني بالتأكيد على التمسك بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار.