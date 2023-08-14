"إيكواس" تُندِّد باعتزام الانقلابيين في النيجر محاكمة "بازوم".. وواشنطن: لن تساهم بحل سلمي

وتفصيلاً، قالت "إيكواس" في بيان إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد بازوم، مضيفة بأن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر، وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.