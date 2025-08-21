الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم, إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذالك عقب إعلان الكيان الإسرائيلي عن بدء الخطوات الأولى لعمليات أولى تهدف للسيطرة على مدينة غزة.