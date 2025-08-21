العالم
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم, إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذالك عقب إعلان الكيان الإسرائيلي عن بدء الخطوات الأولى لعمليات أولى تهدف للسيطرة على مدينة غزة.
وجاءت تصريحات جوتيرتش خلال مؤتمر التنمية الأفريقية المنعقدة في اليابان, حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة.
كما دعا الكيان المحتل إلى التراجع عن قرار توسيع بناء مستوطنة "غير قانونية" في الضفة الغربية.