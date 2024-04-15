الجامعة العربية تدين تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

وقالت الجامعة في بيان اليوم: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياً في غزة لا يجب أن تُغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة وخطورة جرائم العنف، وإحراق المنازل والأراضي الزراعية، وإتلاف الممتلكات، التي يرتكبها المستوطنون المسلحون كل يوم.