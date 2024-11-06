باحث بالشأن الأمريكي: ولاية "ترامب" الثانية ستكون بلا مجاملات.. لكن هل يصنع السلام؟!

وأضاف لقناة "الإخبارية" أن ترامب، المعروف بخلفيته كرجل أعمال، قد يكون أكثر استقلاليةً في قراراته، متحررًا من تأثير جماعات الضغط، سواء كانت دينية أو سياسية.