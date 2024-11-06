باحث بالشأن الأمريكي: ولاية "ترامب" الثانية ستكون بلا مجاملات.. لكن هل يصنع السلام؟!

يتساءل المراقبون عما إذا كانت ولاية دونالد ترامب الثانية ستشهد فترة تحولات إيجابية حقيقية أم بوابة لأزمات غير متوقعة.
وفي هذا الإطار، توقع الباحث في الشأن الأمريكي إيهاب عباس أن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعلن عن فوزه بولاية ثانية، سيكون في وضع فريد يمنحه حرية غير مسبوقة.
وأكد "عباس" أن ترامب "سيتحرر من كل القيود"، حيث إنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى، مما يجعله غير مضطر للمجاملات أو العمل تحت ضغوط إعادة الانتخاب.
وأضاف لقناة "الإخبارية" أن ترامب، المعروف بخلفيته كرجل أعمال، قد يكون أكثر استقلاليةً في قراراته، متحررًا من تأثير جماعات الضغط، سواء كانت دينية أو سياسية.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يختار ترامب مستشارين في ولايته الثانية بعناية فائقة، ما قد يُمكّنه من تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد الاقتصاد والسياسة، إذا عمل لصالح البلاد وحلفائها.
وحذر "عباس" في الوقت نفسه من أن أي قرارات خاطئة قد تفتح الباب أمام أزمات كبيرة.
وتوقّع الباحث في الشأن الأمريكي إيهاب عباس أن يُنهي ترامب الحرب الأوكرانية، ويكون صانعًا للسلام في الشرق الأوسط.