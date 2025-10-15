بصاروخين موجهين.. إسرائيل تقصف سيارة جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024

كما أبقت إسرائيل على وجود قواتها في أكثر من خمس تلال لبنانية استراتيجية تُشرف على جانبي الحدود، في وقتٍ نشرت فيه الحكومة اللبنانية الجيش في مناطق الجنوب، بعد أن أقرت في أغسطس الماضي خطة لنزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش بوضع تفاصيلها وتنفيذها تدريجيًا.