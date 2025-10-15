بصاروخين موجهين.. إسرائيل تقصف سيارة جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، الأربعاء، بصاروخين موجهين سيارة من نوع "رابيد" على طريق صديقين – كفرا في محلة العاصي جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
ووفقًا لما نقلته "العربية.نت"، فإن الضربة تأتي رغم سريان وقف معلن لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024 بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل شن غارات متكررة على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، مؤكدة أنها تستهدف مواقع تابعة للحزب.
كما أبقت إسرائيل على وجود قواتها في أكثر من خمس تلال لبنانية استراتيجية تُشرف على جانبي الحدود، في وقتٍ نشرت فيه الحكومة اللبنانية الجيش في مناطق الجنوب، بعد أن أقرت في أغسطس الماضي خطة لنزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش بوضع تفاصيلها وتنفيذها تدريجيًا.
إلا أن الجيش اللبناني أكد أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية يعرقل جدول انتشاره الكامل في الجنوب، ما يهدد استقرار المنطقة الحدودية ويقوّض الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة.