بعد التهديدات الأمريكية لها.. الاتحاد الأوروبي يؤكّد التزامه بحماية استقلالية "الجنائية الدولية"

أكّد الاتحادُ الأوروبي، اليوم "السبت"، التزامَه بحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في وجه أيّ تهديدات توجّه لها أو لمسؤوليها.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو"، على منصة "إكس": "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وسلامة نظام روما الأساسي، وتوجيه أي تهديدات للمحكمة أو لمسؤوليها أمر غير مقبول".
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد أكّد الأسبوع الماضي أن أعضاء في الكونجرس عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار مذكرات اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين كبار سيقابله ردّ أمريكي.
ويخشى مسؤولون إسرائيليون، بحسب الموقع، أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير دفاعه "يوآف غالانت"، ورئيس الأركان "هيرتسي هاليفي".
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولَين، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، أن إسرائيل حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتّخذ خطوات قد تؤدّي إلى انهيار السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ قادتها.