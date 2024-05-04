بعد التهديدات الأمريكية لها.. الاتحاد الأوروبي يؤكّد التزامه بحماية استقلالية "الجنائية الدولية"

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولَين، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، أن إسرائيل حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتّخذ خطوات قد تؤدّي إلى انهيار السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ قادتها.