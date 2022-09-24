"ترامب": إدارة "بايدن" غبية في كل الملفات.. والحرب العالمية الثالثة متوقعة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مَن يديرون دفة الحكم في بلاده بـ"الأغبياء"، معربًا عن أمنياته أن تكون توقعاته خاطئة بشأن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.
وقال ترامب في تجمع بمدينة ويلمنغتون: "لقد كنت محقًّا بشأن أوكرانيا وتايوان، وآمل ألا أكون محقًّا بشأن الحرب العالمية الثالثة؛ لأن لدينا أشخاصًا أغبياءَ يتعاملون مع مثل هذه الملفات".
واسترسل قائلًا، وفق سكاي نيوز عربية: "ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الأخير كلمة النووي. ما كان للحرب الروسية الأوكرانية أن تندلع لو كنت رئيسًا".
ودعا ترامب في خطابه وزارة العدل الأمريكية "التابعة لبايدن" على حد قوله، للتحقيق مع المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة "إساءة الاستخدام المروعة والخبيثة للسلطة"، على خلفية دعواها ضدّ ترامب وعائلته تتهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وهاجم ترامب السياسة الاقتصادية لبايدن، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة والحليب والبيض والتأمين الصحي ومعدلات الرهن العقاري، شهدت جميعها ارتفاعات منذ تركه للسلطة، بجانب ملف الهجرة.