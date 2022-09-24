"ترامب": إدارة "بايدن" غبية في كل الملفات.. والحرب العالمية الثالثة متوقعة

وقال ترامب في تجمع بمدينة ويلمنغتون: "لقد كنت محقًّا بشأن أوكرانيا وتايوان، وآمل ألا أكون محقًّا بشأن الحرب العالمية الثالثة؛ لأن لدينا أشخاصًا أغبياءَ يتعاملون مع مثل هذه الملفات".