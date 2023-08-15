مقتل مسؤول عن التحقيق في قضية اغتيال موظف أممي في تعز جنوب اليمن

وفي التفاصيل، قالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا في حي الجمهوري شرق مدينة تعز، وأردوه قتيلاً في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار، وفقًا لـ"العربية نت".